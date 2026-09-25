Поиск

Москва осудила страны, создающие угрозы глобальной морской логистике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные и политически мотивированные действия отдельных стран под предлогом соблюдения односторонних ограничений грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он заявил об этом, выступая на инаугурационном заседании Группы друзей безопасности судоходства и моряков в Нью-Йорке, сообщает сайт МИДа.

"25 сентября по инициативе Индии и Либерии в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось инаугурационное заседание Группы друзей безопасности судоходства и моряков. Указанный неформальный "клуб единомышленников" объединил более двадцати государств-членов Всемирной организации, представляющих, прежде всего, страны Мирового большинства", - говорится в сообщении.

В выступлении Логвинов акцентировал, что "Российская Федерация строго соблюдает нормы международного морского права, прежде всего, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и не приемлет избирательных и политически мотивированных действий, предпринимаемых отдельными государствами под предлогом соблюдения ими же введенных односторонних ограничений".

Также он подчеркнул, что "подобные меры не только противоречат международному праву, но и грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли. Обратил особое внимание на необходимость обеспечения законных прав моряков, которые нередко становятся заложниками непродуманной политики отдельных зарубежных стран",.

Российская сторона исходит из того, что работа объединения "будет носить регулярный характер и внесет конструктивный вклад в выработку решений по обеспечению безопасности мореплавания".

МИД ООН Индия Либерия Кирилл Логвинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ пообещал бороться с практикой маскировки потребкредита под рассрочку

В Ульяновске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до 15

Минобороны РФ сообщило об ударе по дата-центру в Киеве

Умер джазмен Алексей Козлов

 Умер джазмен Алексей Козлов

Вьетнамо-российский совместный банк открыл отделение в провинции Лангшон

Иноагентом признан проект "Ходорковский LIVE"

Кремль отметил, что предложения Анкары по Черному морю предметно не обсуждаются

Песков назвал факторы для решения проблемы дефицита дизеля

Москва не будет спешить с назначением новых послов РФ в Лондоне и Париже

Алиханов отметил пять лет безубыточной работы "АвтоВАЗа"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11942 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3778 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов