Москва осудила страны, создающие угрозы глобальной морской логистике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные и политически мотивированные действия отдельных стран под предлогом соблюдения односторонних ограничений грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он заявил об этом, выступая на инаугурационном заседании Группы друзей безопасности судоходства и моряков в Нью-Йорке, сообщает сайт МИДа.

"25 сентября по инициативе Индии и Либерии в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось инаугурационное заседание Группы друзей безопасности судоходства и моряков. Указанный неформальный "клуб единомышленников" объединил более двадцати государств-членов Всемирной организации, представляющих, прежде всего, страны Мирового большинства", - говорится в сообщении.

В выступлении Логвинов акцентировал, что "Российская Федерация строго соблюдает нормы международного морского права, прежде всего, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и не приемлет избирательных и политически мотивированных действий, предпринимаемых отдельными государствами под предлогом соблюдения ими же введенных односторонних ограничений".

Также он подчеркнул, что "подобные меры не только противоречат международному праву, но и грозят нарушением устойчивости глобальной морской логистики, на которую приходится около 90% мировой торговли. Обратил особое внимание на необходимость обеспечения законных прав моряков, которые нередко становятся заложниками непродуманной политики отдельных зарубежных стран",.

Российская сторона исходит из того, что работа объединения "будет носить регулярный характер и внесет конструктивный вклад в выработку решений по обеспечению безопасности мореплавания".