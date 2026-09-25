Командующий группировкой "Север" сообщил о наступлении ВС РФ на Сумы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские подразделения наступают в направлении города Сумы, заявил командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров на совещании, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Никифоров сообщил, что группировка "Север" сосредотачивает основные усилия на расширении полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

"За летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории, продолжая боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов", - сказал командующий.

"В целях обеспечения безопасности населения продолжаем работу по прикрытию основных дорожных направлений. Для обеспечения подразделений, действующих на переднем крае, всем необходимым в группировке развернута система снабжения с применением беспилотных систем", - сказал Никифоров.