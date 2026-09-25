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Главы МИД Казахстана и РФ подтвердили заинтересованность в укреплении союзничества

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и глава МИД России Сергей Лавров подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на "полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы двусторонней повестки, говорится в сообщении.

Тлеуберди и Лавров также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, уделив внимание взаимодействию Казахстана и России в рамках многосторонних структур.

"По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

МИД Казахстан Сергей Лавров Мухтар Тлеуберди
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