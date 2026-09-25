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Путин назвал бредом заявления Эстонии о готовности воевать с Россией в одиночку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал клоунадой заявление о том, что Эстония может победить Россию в одиночку.

"Вот смотрите, это тот случай, знаете, у нас в шутку говорят: "цирк уехал, а клоуны остались". Это клоунада политическая. Народонаселение Эстонии - это, по-моему, 1,3 млн человек, если не больше. А российская армия, только российская армия, я же не говорю про население Российской Федерации, - 1,535 млн. А миллион триста - это граждане Эстонии, причем это и младенцы, это люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред", - сказал Путин журналистам, комментирую заявление министра обороны Эстонии Мартина Херема о том, что их страна готова воевать с Россией в одиночку.

"Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня", - добавил он.

Эстония Владимир Путин Мартин Херем
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