Си Цзиньпин пригласил Трампа на саммит АТЭС в Китае

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом пригласил его с супругой принять участие в работе саммита АТЭС, который состоится в ноябре в Китае.

"Спасибо большое, мы там будем, у нас будет много переговоров", - ответил Трамп.

Ранее сообщалось, что в работе этого саммита примет участие и президент России Владимир Путин, однако, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пока никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом не достигнуто.