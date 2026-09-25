Трамп анонсировал следующие встречи с Си Цзиньпином

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань отбыли из Вашингтона в КНР и что встреча стала успешной для обеих стран.

"Встреча была наполнена дружбой, силой и успехом и для Китая, и для США", - написал он в соцсети Truth Social.

"Мы встретимся вновь в ноябре в Китае, а затем на саммите G20 в Майами, штат Флорида", - отметил президент.

Ранее в пятницу Си Цзиньпин на встрече с американским лидером заявил, что у него и Трампа будут еще две возможности для встреч в этом году - на саммите АТЭС 2026 18 - 19 ноября в Шэньчжэне в КНР и на саммите G20 14 - 15 декабря в Майами в США. Трамп приглашение на саммит АТЭС принял.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что настроен принять участие в работе саммита АТЭС, но окончательное решение будет приниматься исходя из обстановки в России. "В целом это большое, серьёзное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Председатель Си Цзиньпин об этом сказал. И я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Но, повторяю ещё раз, в конечном итоге всё-таки это будет зависеть от ситуации в России", - сказал он.