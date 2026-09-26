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Путин приглашен на первое заседание Госдумы 9-го созыва

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва приняла решение пригласить на это заседание президента РФ Владимира Путина, сообщил председатель временной рабочей группы Виктор Пинский.

"Сегодня было принято решение о приглашении на первое заседание Государственной Думы президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, соответственно, Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко", - сказал Пинский журналистам в субботу по результатам первого заседания рабочей группы.

Он также сообщил, что кроме того, члены рабочей группы приняли решение о приглашении на первое заседание ректоров известных российских вузов, представителей экспертных сообществ, то есть тех лиц, которые взаимодействуют с Государственной Думой в ее работе.

Источник в палате парламента добавил, что принять участие в первом заседании Госдумы приглашены ее бывшие председатели Борис Грызлов и Сергей Нарышкин.

Пинский информировал, что на следующем заседании временной депутатской рабочей группы, которое состоится 28 сентября, будут приняты решения о порядке работы Государственной Думы, о порядке открытия работы Думы, о процедуре избрания председателя Государственной Думы и по другим вопросам, и подготовлены проекты постановлений, которые Дума будет рассматривать 30 сентября.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы девятого созыва 30 сентября.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили в РФ с 18 по 20 сентября.

Владимир Путин Виктор Пинский Госдума
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