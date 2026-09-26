Две женщины ранены при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Две мирные жительницы пострадали в результате атаки дрона ВСУ по машине в районе села Беленькое Борисовского округа, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где у них диагностированы акубаротравмы. После оказания помощи женщины были отпущены домой.

Также в городе Шебекино дрон сдетонировал на предприятии, в результате чего повреждены хозпостройка, навес и забор.