Участники учений ОДКБ прибыли в Россию для отработки совместных задач

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Участники командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ прибыли на полигон Центрального военного округа РФ для отработки проведений совместных операций, сообщили в пресс-службе организации в субботу.

"Участники командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" завершили перегруппировку в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Контингенты войск прибыли в районы проведения учений из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

На полигоне "Чебаркульский" участники в ходе учения "Взаимодействие-2026" отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, сказано в сообщении.

В ходе специального учения "Поиск-2026" военные отработают организацию и ведение разведки.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, выступая накануне на брифинге, подчеркнул, что проводимые учения являются плановыми и не направлены против третьих стран.