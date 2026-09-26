Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль встречаются в Нью-Йорке "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

Лавров и Вадефуль пожали друг другу руки. После того, как министры и их делегации молча заняли свои места, прессу попросили удалиться.

Это первая очная встреча главы российского внешнеполитического ведомства с германским визави за последние более чем 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022 года, когда Москву посещала на тот момент глава МИД Германии Анналена Бербок.