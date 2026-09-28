Представители 40 стран примут участие в XXIII заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Флагманская ежегодная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Ответственность за будущее: пределы возможности или возможности без предела?", начинающая работу в понедельник, объединит 120 участников из 40 государств, сообщили организаторы форума.

"Тема ответственности за будущее была стержневой и формировала повестку Валдайских мероприятий в течение всего года. Участники Большого Валдая продолжат обсуждать вопрос об управляемости и предсказуемости международной жизни на фоне кризиса многосторонних институтов", - отмечают в оргкомитете конференции.

Организаторы предлагают участникам ХХIII Ежегодного заседания рассмотреть возможные последствия нагнетания военно-политической обстановки, переформатирования торгово-экономических связей, внедрения новых технологий.

Заседание будет продолжаться четыре дня на площадках клуба в Москве и подмосковной Истре. Участники форума встретятся с представителями российской власти - министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

В заседании примут участие представители 40 стран, в том числе Алжира, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Канады, Китая, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии, ЮАР, Японии.