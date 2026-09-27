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Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Песков о возможном предоставлении Starlink для ударов вглубь РФ, новый министр обороны Казахстана и подготовка теракта на военной

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возможное предоставление спутниковых систем Starlink для ударов вглубь РФ было бы очень опасным и опрометчивым шагом, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у России есть необходимый технологический потенциал и в военном, и в гражданском смысле, чтобы обеспечить свою безопасность.

- В России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ. Для учений в РФ прибыли контингенты войск из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

- Пять человек арестованы по подозрению в терроризме близ базы ВВС в Великобритании, которую использует армия США. Предположительно, они готовили нападение на базу Фэрфорд, которая, в частности, была задействована в американской военной операции против Ирана в этом году.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Айдоса Мырзахметова, который ранее занимал должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил страны. Также Токаев поручил в десятидневный срок представить план военной реформы, пока же проверку Минобороны начала Высшая аудиторская палата.

- США провезли через Ормузский пролив рекордный объем нефти, заявил Дональд Трамп. По его словам, этот объем "больше, чем до войны". Он сказал, что речь шла о "более 20 млн баррелей".

- Дональд Трамп предложил Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью. Однако он не уточнил, что на это ответил китайский лидер.

- Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета. На референдуме предлагалось проголосовать по предложению разрешить властям вводить санкции против других стран только с одобрения СБ ООН.

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