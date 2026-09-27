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В Кремле подтвердили планы Путина поехать на саммит АТЭС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин планирует поехать на саммит АТЭС в Китае.

"Исходим из того, что президент Путин поедет на саммит АТЭС", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее сам Путин пояснял, что его окончательное решение по поездке на саммит АТЭС в Китай будет зависеть от обстановки внутри России. Саммит пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

В Кремле заявили, что саммит АТЭС в Китае станет хорошей возможностью для встречи президента РФ с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Однако о возможности их трехсторонней встречи пока говорить рано.

"Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях (саммита) пересечься. Будет ли это трехсторонняя встреча или это будут двухсторонние встречи, сказать трудно", - заявил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков АТЭС Си Цзиньпин КНР Дональд Трамп
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