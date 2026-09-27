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В России стартовало совместное командно-штабное учение ОДКБ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальные учения "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" стартовали на полигоне "Чебаркульский" Центрального военного округа России, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня в Российской Федерации на территории полигона "Чебаркульский" состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в церемонии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсекретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные должностные лица.

"Актуальность этого (учения - ИФ) обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире. Дальнейшая деградация международных отношений, а также приближение "зон нестабильности" непосредственно к границам наших государств способствуют росту вызовов и угроз военной безопасности", - сказал Сердюков, чьи слова приведены в сообщении.

"Складывающиеся условия диктуют нам необходимость оперативно реагировать на изменения характера и содержания ведения боевых действий. Руководствуясь приоритетами, мы совершенствуем управленческие компоненты и формирования Коллективных сил и их готовность к действиям максимально приближенным к реальным условиям современных вооруженных конфликтов", - заявил он.

По словам Сердюкова, наращивание боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащение их современными образцами вооружения, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, РЭБ, совершенствование организации противовоздушной обороны являются приоритетными направлениями деятельности в период председательства РФ в организации.

26 сентября в пресс-службе ОДКБ сообщили, что для совместных учений в РФ прибыли контингенты войск из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

ОДКБ Минобороны Чебаркуль
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