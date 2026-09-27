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Нанесены удары по двум центрам обработки данных в Киеве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие нанесли удары по центрам обработки данных компаний "Омега Телеком" и "Киевстар" в Киеве, задействованных в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве: центр обработки данных компании "Омега Телеком", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесен по центру обработки данных компании "Киевстар", предоставлявшей услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.

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Минобороны
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