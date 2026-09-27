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Один человек погиб, двое пострадали в Энергодаре в результате украинской атаки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое получили ранения в Энергодаре в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"В результате этой варварской атаки погибла мирная жительница нашего города (...) Еще два человека получили ранения. Они оперативно доставлены в городскую больницу", - написал Пухов в своем канале в Max.

Мэр отметил, что атака была совершена с использованием БПЛА квадрокоптерного типа.

По его словам, состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести, им оказывают всю необходимую помощь.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар
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