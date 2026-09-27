В Кремле назвали опасным шагом возможное предоставление Starlink для ударов по РФ

Группа спутников Starlink в небе перед выходом на орбиту Фото: Arda Kucukkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Возможное предоставление спутниковых систем Starlink американским предпринимателем Илоном Маском для ударов вглубь РФ было бы очень опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб попросил главу SpaceX Маска расширить покрытие спутниковой системы Starlink, чтобы Украина могла наносить удары вглубь России.