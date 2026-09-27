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В Кремле назвали опасным шагом возможное предоставление Starlink для ударов по РФ

В Кремле назвали опасным шагом возможное предоставление Starlink для ударов по РФ
Группа спутников Starlink в небе перед выходом на орбиту
Фото: Arda Kucukkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Возможное предоставление спутниковых систем Starlink американским предпринимателем Илоном Маском для ударов вглубь РФ было бы очень опасным и опрометчивым шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб попросил главу SpaceX Маска расширить покрытие спутниковой системы Starlink, чтобы Украина могла наносить удары вглубь России.

Дмитрий Песков Starlink Илон Маск
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