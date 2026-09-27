Минобороны РФ заявило об ударах по украинским объектам транспорта и ТЭК

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по объектам инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Там отметили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.