Минобороны сообщило об ударах по объектам логистики в трех областях Украины

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение ночи поражены объекты логистики в Киевской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Как заявили в военном ведомстве, в Киевской области поражен логистический центр "Залмер Групп" в населенном пункте Красиловка, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ.

В Николаеве поражены два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним, в Одесской области - логистический центр "Дрон Калинш" в городе Ильичовка, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков.