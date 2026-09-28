Первый полет "укороченного" МС-21 запланирован на август 2028 г.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет "укороченной" версии самолета МС-21 - МС-21-210 - ожидается в августе 2028 года, сообщил гендиректор Иркутского авиационного завода (ИАЗ - филиал ПАО "Яковлев", входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") Андрей Сойнов.

"В августе 2028 года мы поднимаем "укороченную" версию - МС-21-210. После сертификации этот самолет будет также встроен в нашу производственную программу, - сказал Сойнов журналистам. - Первые детали самолета уже изготавливаются, разработаны производственные графики - у меня нет сомнений, что к августу 2028 года мы (опытный - ИФ) самолет поднимем".

Как сообщалось, в мае этого года Минпромторг и "Яковлев" заключили контракт на выполнение НИОКР по созданию МС-21-210 - модели уменьшенной размерности и увеличенной дальности по сравнению с базовой версией самолета МС-21-310. Работы требуется выполнить до конца 2028 года, на финальном этапе предполагается постройка и подготовка к первому полету опытного образца лайнера. Стоимость контракта - 19,7 млрд руб.

МС-21 изначально создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную ранее дальность полета (5100 км). По данным сайта разработчика, в двухклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км.

Решением проблемы может стать выпуск версии с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров. Дальность полета МС-21-210 составит не меньше 5 тыс. км, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Такой самолет сможет перевозить до 140 пассажиров, уточнял ранее Сойнов.

Старт серийного производства МС-21-310, по последним официальным данным, ожидается в 2027 году - ранее сроки неоднократно переносились. Первым получателем и "якорным" заказчиком самолета станет "Аэрофлот".