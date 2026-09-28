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Контракты с "Аэрофлотом" на 108 МС-21 обеспечили полную загрузку ИАЗа до 2032 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Твердые контракты с "Аэрофлотом" на поставку 108 самолетов МС-21 обеспечили полную загрузку мощностей Иркутского авиационного завода (ИАЗ - филиал ПАО "Яковлев", входит в "ОАК" "Ростеха") до 2032 года включительно, производство по новым договорам, в том числе экспортным, возможно уже после этого срока, сообщил гендиректор завода Андрей Сойнов.

"После подписания (с "Аэрофлотом" - ИФ) контракта на 90 МС-21 у нас мощности полностью загружены до 2032 года, - сказал Сойнов журналистам. - Поэтому да, наши службы прорабатывают возможность поставок в "дружественные" страны, но производство самолетов по новым договорам - уже за горизонтом 2032 года".

Сейчас, по его словам, в производственной программе ИАЗ 18 бортов МС-21-310, которые планируется передавать "Аэрофлоту" в 2027-2028 гг. (в рамках первого контракта, подписанного в 2023 году). Далее в планах завода - запуск производства самолетов в рамках второго контракта - на 90 единиц. Как сообщалось, по условиям сделки самолеты будут переданы заказчику с 2029 по 2032 год: в первый год - 14, затем 18, 24 и 34.

"Имеющиеся мощности сегодня позволяют нам производить 36 МС-21 ежегодно, но но есть "узкие места", которые нам надо расшить, - отметил Сойнов. - Для этого планируется продолжить инвестпрограмму по приобретению станков мехобработки и оборудования для штамповочного производства. По срокам это 2027-2029 гг. Все решения по финансированию правительством уже приняты". Увеличивать мощности завода больше 36 самолетов в год пока не планируется, добавил он.

Дефицита кадров в ИАЗ, по словам Сойнова, сейчас нет, но по мере наращивания производства МС-21 появляется потребность в расширении штата. До конца I квартала 2027 года завод планирует набрать 500 новых сотрудников - из них уже набрано порядка 170. Часть из них приходит с профильным образованием, часть - осваивает специальность в профильном колледже ИАЗа.

Отвечая на вопрос о стратегических планах завода, Сойнов отметил необходимость разработки самолета вместимостью больше 211 пассажиров. "Мы сейчас имеющимися моделями - я говорю и про МС-21, и про "Суперджет" - закрываем ниши до 211 и 100 пассажиров. В нижней части сегмента у нас закрытие идет по Ил-114-300 (рассчитан на 68 пассажиров - ИФ). Соответственно, верхняя часть рыночной ниши у нас сегодня открыта, - сказал гендиректор ИАЗа. - Я думаю, что неизбежно, после освоения производства, после передачи самолетов в авиакомпании необходимо будет заниматься верхними сегментами - то есть это уже самолеты вместимостью больше 211 пассажиров. Направление однозначно туда. И очевидно, что по мере развитие нашего самолета (МС-21 - ИФ) необходимо будет искать выходы на зарубежные рынки дружественных стран".

Аэрофлот Ростех ИАЗ
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