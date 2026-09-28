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Жители нескольких муниципалитетов в Приморье остались без света и воды из-за аварии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Часть жителей Артемовского городского округа, Владивостока и Надеждинского района остались без света и воды из-за аварии, сообщила в понедельник Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

"Минувшей ночью зафиксировано повреждение оборудования на подстанции 110 кВ "Штыково". В результате чего было ограничено электроснабжение части потребителей Артемовского городского округа и Надеждинского района, а также объектов водоснабжения, обеспечивающих часть Владивостока, Артёма и Надеждинского района", - говорится в сообщении.

Энергетики Приморских электрических сетей восстановили энергоснабжение части потребителей по резервным схемам. Аварийно-ремонтные работы на подстанции "Штыково" продолжаются, идет восстановление подачи энергии на насосные станции. К работе привлекли 18 специалистов.

Как сообщила пресс-служба КГУП "Приморский водоканал", из-за аварии на подстанции в поселке Штыково вода будет отсутствовать во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе ориентировочно до 18 часов.

Кроме того, как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, аварийное отключение электроснабжения произошло в Шкотовском округе, без света остались населенные пункты Смоляниново и Штыково, в которых живут 3,4 тыс. человек. Сейчас электроснабжение в Смоляниново восстановлено, отключенными остаются 158 домов в поселке Штыково, в которых живут около 1,1 тыс. человек.

Приморье
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