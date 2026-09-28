Апелляционный суд рассмотрит приговор сибирским физикам по делу о госизмене

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) назначил на 29 октября рассмотрение апелляционных жалоб на приговор научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ, Новосибирск) Валерию Звегинцеву и доценту Томского политехнического университета Владиславу Галкину по делу о госизмене, сообщается на сайте суда.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Как сообщалось, жалобы подали защитники и один из осужденных.

Новосибирский областной суд 5 мая признал ученых виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена), назначив каждому по 12,5 лет колонии строгого режима. До вступления приговора в силу осужденные оставлены под домашним арестом.

Уголовное дело было возбуждено в связи с публикацией Звегинцева и Галкина в иранском научном журнале на тему газовой динамики.

Звегинцев - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями.

Ранее с открытым письмом в поддержку ученого-физика выступил коллектив ИТПМ. В тексте послания, размещенном на сайте института, говорится, что материалы Звегинцева и других его коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.

Ранее Московский городской суд назначил 15 лет колонии строгого режима ученому-физику, директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку за государственную измену, главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов приговорен по той же статье к 14 годам строгого режима.

Институт теоретической и прикладной механики им. С .А. Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ СО РАН - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.