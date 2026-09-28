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Фигуранты дела о поджоге вышки сотовой связи осуждены в Твери

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тверской областной суд признал мужчину и женщину виновными по делу о диверсии и вандализме, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в декабре 2024 года фигуранты дела через интернет-мессенджер прошли у куратора обучение диверсионной деятельности. После этого они подожгли вышку оператора сотовой связи, причинив ущерб на сумму более 130 тыс. рублей.

Кроме того, они нанесли на стены жилых домов и других сооружений в Твери надписи, оскорбляющие общественную нравственность. Организациям причинен материальный ущерб на сумму около 300 тыс. рублей, затраченных на восстановление внешнего вида зданий.

Уголовное дело расследовалось по ст.281.2 (прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности), ч.2 ст.281 (совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм).

Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на полтора года, а женщину - к 20 годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Тверь
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