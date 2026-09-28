Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что также атакованы железнодорожные пути в Навлинском районе. "Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей - в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал", - добавил Ковальчук.