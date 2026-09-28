Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 442 беспилотниках ВСУ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за сутки уничтожили 10 управляемых авиабомб и 442 БПЛА самолётного типа украинской армии, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолётного типа", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ "нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним".

Удары нанесены также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 151 районе, говорится в сводке.