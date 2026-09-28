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Военные заявили о боях в нескольких частях города Доброполье (ДНР)

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие наступают в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города Доброполье в ДНР, под контроль перешло 70 зданий, заявили в Минобороны России в понедельник.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что в течение суток под российский контроль перешло 70 зданий, потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих.

Минобороны РФ
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