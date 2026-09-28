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Российские военные сообщили о сжатии кольца окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия сжимает кольцо окружения армии Украины на северо-востоке Харьковской области, расширяет внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля", - говорится в сообщении министерства.

"В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое Харьковской области. Также формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка, Черное, Нефедовка и Купино Харьковской области", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны РФ
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