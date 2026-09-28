Песков отметил, что переговоры с США по контролю над вооружениями надо было возобновлять "еще вчера"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что переговоры с США в сфере контроля над вооружениями необходимо было возобновлять "еще вчера", и отметили, что это будет сложный и длительный процесс.

"Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. Необходимо возобновлять, что называется, еще вчера. Потому что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который на недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином поднял вопрос о том, чтобы провести трехсторонние (Россия, США, Китай) переговоры по контролю за стратегическими вооружениями.

При этом Песков отметил, что "это настолько сложная тема, что она требует весьма длительных, скрупулезных экспертных переговоров". "Поэтому это будет в любом случае процесс, сильно растянутый во времени", - сказал представитель Кремля.