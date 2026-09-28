В Кремле заявили, что Украине придется заплатить за действия последних месяцев

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сделал исчерпывающее заявление о возможности возобновления переговоров по Украине только исходя из интересов России, Киеву придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы, заявили в Кремле.

"Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Это первое. Второе. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, означают ли заявления президента, которые он сделал в минувшую пятницу по вопросу возобновления переговоров, что Россия по-прежнему к ним готова и ужесточение российской позиции.

Представитель Кремля подчеркнул, что национальные интересы Росси очень хорошо известны. "Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение сорока дней, как это, например, звучало из Киева. Это и есть национальные интересы Российской Федерации", - сказал Песков.