Поиск

Объем закупок радиоэлектроники на регулируемом рынке РФ в 2025г вырос на 13%, до 750 млрд руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Регулируемый рынок радиоэлектронной продукции в РФ по итогам 2025 года составил 750 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания форума "Микроэлектроника-2026".

"Очевидно, что для расширения выпуска отечественной продукции необходим устойчивый спрос. На сегодня его поддерживает национальный режим, предоставляющий преимущества российской электронике. По итогам прошлого года её закупки на регулируемом рынке выросли на 13% - до 750 млрд рублей, а доля в этом сегменте достигла почти 65%", - рассказал он.

Доля регулируемого рынка продолжит увеличиваться, следует из слов первого замглавы правительства. "В ближайшей перспективе существенно увеличить этот объем позволит переход субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественные доверенные решения", - заявил он.

Кроме того, государство намерено расширить механизм гарантированного спроса в радиоэлектронике за счет сегмента электронной компонентной базы (ЭКБ) и применения форвардных контрактов.

"Следующий шаг должен дополнительно простимулировать спрос непосредственно на российскую компонентную базу. Для первых партий новой продукции прорабатывается механизм форвардных контрактов с введением ответственности за их неисполнение. Это даст производителям твердый прогноз заказа после завершения НИОКРа и позволят увереннее переходить к серийному выпуску", - сообщил Мантуров.

Денис Мантуров РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

РЖД рассчитывают на рост инвестпрограммы-2027

Миронов избран руководителем фракции "Справедливая Россия"

Глава Башкирии отправил в СКР заявление о возбуждении дела о клевете в его адрес

Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий

 Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий

В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

 В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме девятого созыва

Нефтебаза атакована БПЛА в Павловском районе Кубани

Более 650 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии

 Более 650 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов