Объем закупок радиоэлектроники на регулируемом рынке РФ в 2025г вырос на 13%, до 750 млрд руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Регулируемый рынок радиоэлектронной продукции в РФ по итогам 2025 года составил 750 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания форума "Микроэлектроника-2026".

"Очевидно, что для расширения выпуска отечественной продукции необходим устойчивый спрос. На сегодня его поддерживает национальный режим, предоставляющий преимущества российской электронике. По итогам прошлого года её закупки на регулируемом рынке выросли на 13% - до 750 млрд рублей, а доля в этом сегменте достигла почти 65%", - рассказал он.

Доля регулируемого рынка продолжит увеличиваться, следует из слов первого замглавы правительства. "В ближайшей перспективе существенно увеличить этот объем позволит переход субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественные доверенные решения", - заявил он.

Кроме того, государство намерено расширить механизм гарантированного спроса в радиоэлектронике за счет сегмента электронной компонентной базы (ЭКБ) и применения форвардных контрактов.

"Следующий шаг должен дополнительно простимулировать спрос непосредственно на российскую компонентную базу. Для первых партий новой продукции прорабатывается механизм форвардных контрактов с введением ответственности за их неисполнение. Это даст производителям твердый прогноз заказа после завершения НИОКРа и позволят увереннее переходить к серийному выпуску", - сообщил Мантуров.