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Мэр Екатеринбурга Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов написал заявление об уходе с поста, сообщает пресс-служба мэрии.

"Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции главы со статусом депутата. Решение об отставке, в соответствии с уставом города, будут принимать депутаты Гордумы. Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске", - сказано в сообщении.

Ранее избирательная комиссия Свердловской области приняла постановление о регистрации избрания депутатов регионального Заксобрания, среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов.


Екатеринбург Алексей Орлов
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