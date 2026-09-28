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Хабиров потребовал сократить инвестотдел полпредства Башкирии в Москве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сократить инвестиционный отдел полномочного представительства республики в Москве, так как за два года работы он не привлек ни одной инвестиции.

"У нас в представительстве республики (в Москве - ИФ) мы в свое время ввели замов по привлечению инвестиций. Целый отдел есть. Это было два года назад. Задаемся вопросом: хоть одна инвестиция пришла? Хоть копейка? Нет, не пришло. Сокращайте все это", - сказал Хабиров на оперативном совещании.

Это поручение дано первому заместителю премьер-министра правительства Башкирии - министру экономического развития и инвестиционной политики Рустаму Муратову.

Отдел по привлечению инвестиций "Welcome Bashkortostan" был открыт два года назад в штате полпредства республики в Москве. В числе его задач были развитие туризма, поиск российских и зарубежных инвесторов и сопровождение их проектов.

Радий Хабиров Москва Башкирия Рустам Муратов
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