Четверо коммерсантов получили от 8 до 12 лет колонии за хищение средств на охрану границы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы признал виновными руководителя коммерческой фирмы и трех его подчиненных в хищении порядка 1,1 млрд бюджетных средств, выделенных на поставку инженерного оборудования для охраны госграницы в Курской и Брянской областях.

"Назначить Олегу Семеновых наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 20,9 млн рублей, Виктору Мелихову - 10 лет лишения свободы со штрафом 7,5 млн руб., Оксане Стенюшкиной - 9 лет лишения свободы со штрафом в 4,9 млн. руб., Татьяне Поляковой - 8 лет колонии со штрафом в 5,5 млн руб", - следует из приговора, оглашенного судьей Александром Киреевым.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. После отбытия основного наказания им запрещено в течении трех лет заниматься коммерческой деятельностью.

Как установлено следствием и судом, с февраля по декабрь 2023 года предприниматели похитили более 750 млн рублей из бюджета Курской области, а также более 360 млн рублей из бюджета Брянской области, выделенных на поставки оборудования для обеспечения защиты и охраны границы РФ в этих регионах.

Все подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Семеновых также признан виновным в легализации 38,9 млн рублей, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ).