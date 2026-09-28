В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за ядерных поползновений Германии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Вбросы" о дискуссии по поводу возможности создания в Германии ядерного оружия не беспочвенны и вызывают обеспокоенность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"В последнее время заметно участились дискуссии о технической возможности немецких специалистов создать, причем в очень сжатые сроки, собственное ядерное оружие. Эти "вбросы" не беспочвенны. Практика показывает, что дыма без огня не бывает", - сказал Любинский, выступая на научном "круглом столе" "Время Ю.А.Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста" в Москве в понедельник.

По словам замглавы МИД, "сегодня в ключевых академических центрах Германии активно ведутся научно-исследовательские работы, имеющие прямую ядерно-оружейную направленность". "Речь идет о подтвержденных фактах", - пояснил он.

Как отметил Любинский, "подобные ядерные поползновения вызывают определенную степень тревоги". "Причем отнюдь не только у нас", - добавил он.