Поиск

В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за ядерных поползновений Германии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Вбросы" о дискуссии по поводу возможности создания в Германии ядерного оружия не беспочвенны и вызывают обеспокоенность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"В последнее время заметно участились дискуссии о технической возможности немецких специалистов создать, причем в очень сжатые сроки, собственное ядерное оружие. Эти "вбросы" не беспочвенны. Практика показывает, что дыма без огня не бывает", - сказал Любинский, выступая на научном "круглом столе" "Время Ю.А.Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста" в Москве в понедельник.

По словам замглавы МИД, "сегодня в ключевых академических центрах Германии активно ведутся научно-исследовательские работы, имеющие прямую ядерно-оружейную направленность". "Речь идет о подтвержденных фактах", - пояснил он.

Как отметил Любинский, "подобные ядерные поползновения вызывают определенную степень тревоги". "Причем отнюдь не только у нас", - добавил он.

МИД РФ Германия Дмитрий Любинский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Указ президента усиливает контроль за информацией и статистикой в ТЭК

Путин передал активы Metro во временное управление АО "УК Торг РУС"

 Путин передал активы Metro во временное управление АО "УК Торг РУС"

Савельев снят с поста вице-премьера в связи с избранием в Госдуму

 Савельев снят с поста вице-премьера в связи с избранием в Госдуму

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

 Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

РЖД рассчитывают на рост инвестпрограммы-2027

Миронов избран руководителем фракции "Справедливая Россия"

Глава Башкирии отправил в СКР заявление о возбуждении дела о клевете в его адрес

Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий

 Путин встретится с главой ЦИК РФ и представителями руководства политических партий

В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой

 В РФ планируют разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц и в машинах скорой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов