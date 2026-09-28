В РФ сообщили об уничтожении пункта управления тяжелыми БПЛА ВСУ в Доброполье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Центр" ударами дронов "Герань" уничтожили крупный пункт управления и запуска тяжелых гексакоптеров ВСУ в восточной части города Доброполье в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Уничтожение крупного пункта управления лишило окруженные группы ВСУ в Доброполье возможности координировать запуски тяжелых гексакоптеров и наносить удары по наступающим штурмовым группам", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, по цели было нанесено около десяти ударов реактивными дронами "Герань".

Минобороны РФ проинформировало, что разведчики выявили данный объект в ходе наблюдения за городской застройкой. "Противник использовал строение как командный центр и площадку для запуска тяжелых дронов", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в занятом украинскими силами здании постоянно находилось большое количество личного состава, а гексакоптеры взлетали с данной точки регулярно.

"Высокая точность каждого попадания обеспечила полное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ и прилегающих строений вместе с находившимся внутри оборудованием и расчетами противника", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ распространило кадры нанесения серии ударов "Геранями" по выявленной цели.