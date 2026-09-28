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В Томске СК проверит информацию о массовой гибели рыбы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области инициировало проверку информации о массовой гибели рыбы в Томске, сообщила его пресс-служба.

"В социальных медиа распространена информация о массовой гибели рыбы в реке Киргизка в городе Томске. Сообщается, что на водном объекте неоднократно осуществлялся сброс неочищенных сточных вод в реку", - говорится в сообщении.

В черте Томска протекает река Малая Киргизка. Это не первый случай гибели рыбы в этой реке.

В 2020 году после жалоб местных жителей эксперты Томского областного госучреждения "Облкомприрода" обнаружили следы слива канализации в Малую Киргизку. В 2021 году сотрудники "Облкомприроды" вновь выявили загрязняющие вещества в пробах воды реки Малая Киргизка после сообщений о гибели рыбы.

СКР Томск Малая Киргизка Облкомприроды Томская область
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