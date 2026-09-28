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Беглов сообщил о готовности Петербурга к зиме

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга полностью подготовили город к холодам, сообщил губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении по радио "Россия".

"Город к новому отопительному сезону и зимней уборке полностью готов. Для зимней уборки дорог и зеленых территорий подготовлены свыше двух тысяч единиц специализированной техники. Созданы необходимые запасы соли и песка", - сказал он.

Он напомнил о планах по началу протапливания домов на текущей неделе.

По его словам, проверку прошли все головные источники теплоснабжения и тепловые сети. На 15 объектах Петербурга работы по модернизации завершили досрочно. Все жилые дома Петербурга, 24 403 здания, получили паспорта готовности к зиме.

В первую очередь тепло начнут подавать в социальные учреждения: школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Александр Беглов Петербург
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