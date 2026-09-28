Путин на встрече с Памфиловой дал высокую оценку прошедшим выборам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы были организованы на высоком уровне и подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в РФ.

"Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном, и, что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правовом смысле на самом высоком уровне", - сказал Путин в понедельник на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

"Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что огромная работа по организации и проведению выборов была связана "не только с необходимостью организовать всё, что связано с выборами, но она была связана ещё и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском, к сожалению, огромным, мы с вами и не только мы с вами знаем, что прошла не без потерь для сотрудников избирательных комиссий, вся страна об этом знает".

Выборы проходили в РФ с 18 по 20 сентября. Состоялось более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня по замещению 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Проводились выборы депутатов Госдумы, а также высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы). Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.