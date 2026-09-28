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На выборах всех уровней были избраны 655 участников СВО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты из числа участников специальной военной операции, представленные от пяти парламентских партий, были избраны на прошедших 18-20 сентября выборах всех уровней, сообщила президенту Владимиру Путину председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющие цифры - это 655 участников (СВО - ИФ) избраны. От "Единой России - 573, от КПРФ - 14, от ЛДПР - 11, Справедливая Россия - 9, от "Новых людей" - 5", - сказала она.

Таким образом, по словам главы ЦИК, "от всех парламентских партий были избраны участники специальной военной операции".

В Госдуму впервые были избраны 46 участников и ветеранов специальной военной операции, отметила Памфилова.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума Владимир Путин СВО
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