Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии на избирательные ресурсы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала "беспрецедентной киберагрессией" масштабные атаки на цифровые ресурсы избирательной системы России в ходе состоявшихся парламентских выборов.

"Хотела обратить внимание на такой антирекорд - по киберагрессии, я бы даже сказала на эскалацию беспрецедентной киберагрессии (во время выборов). Казалось бы, во время выборов в президенты у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас они переплюнули сами себя", - сказала она на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Она сообщила, что за время завершившейся в сентябре избирательной кампании было зафиксировано "28 миллионов опасных воздействий на цифровые ресурсы ЦИК, а во время голосования - свыше 14 миллионов 700 тысяч киберугроз серьезных, а также 13 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут".

"Это на порядок больше, чем было даже во время выборов президента", - сказала она.