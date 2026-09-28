Глава ЦИК заявила, что думская кампания прошла спокойно

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила президенту Владимиру Путину, что избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва прошла спокойно.

"Несмотря на все вызовы и угрозы, с которыми столкнулись, мы их преодолели, действительно, кампания прошла хоть и напряженно, но очень спокойно, нормально прошла кампания", - сказала она.

По ее словам, кампания стала возможностью для развития новаций и технологий. Расширен эксперимент по применению беспилотников и беспилотных катеров на выборах; они применялись в ходе прошедшей кампании в шести регионах.

Памфилова напомнила, что впервые в каждой участковой избирательной комиссии назначили сотрудника, члена УИК, который отвечал за противопожарную безопасность, эвакуацию в случае необходимости и за предотвращение разного рода диверсий и угроз.