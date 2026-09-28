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На выборах в Госдуму за рубежом впервые организовали международное наблюдение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международное наблюдение на прошедших выборах депутатов Госдумы впервые было организовано на участках за рубежом, сообщила президенту Владимиру Путину председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Впервые у них (международных наблюдателей - ИФ) была возможность не только у нас внутри страны наблюдать за тем, как выборы проходят, но и было организовано международное наблюдение - как голосуют наши избиратели, которые находятся за рубежом. В 20 странах они смогли это посмотреть из тех 152, в которых наши дипломаты организовали 333 участка", - сказала она.

По ее словам, на прошедшие выборы в качестве международных наблюдателей в Россию приехали представители не менее 22 европейских стран.

"Очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать, - это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали. Это не просто рекорд для страны, это рекорд для всего международного пространства (...). Из тех, кто приехал, это все континенты, включая в том числе и Европу, не менее 22 стран европейских", - отметила она.

В качестве международных наблюдателей на выборы в Россию, по словам Памфиловой, приехали представители из США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии, Румынии и других стран.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума Владимир Путин
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