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Путин пообещал отвечать на попытки давления на российскую атомную отрасль

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия на попытки давления на атомную отрасль будет "давить" сама.

На встрече с президентом глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация будет добиваться новых рекордных показателей, в экономике, в производственных проектах до конца года, на это настроен и коллектив "Росатома".

"Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку", - сказал Лихачев, поблагодарив наблюдательный совет госкорпорации за поддержку.

Он добавил: "Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен".

Путин на это заметил: "Мы сами всех будем давить".

Президент поздравил Лихачев и всю многочисленную команду госкорпорации с профессиональным праздником, пожелав успехов.

Росатом Владимир Путин Алексей Лихачев
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