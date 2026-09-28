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Что произошло за день: понедельник, 28 сентября

Штатная численность ВС РФ увеличена на 15,5 тыс. военных, активы Metro переданы во временное управление, пожар в Переславле-Залесском унес жизни десяти человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2,44 млн единиц, в том числе 1,55 млн военнослужащих. Штатная численность ВС РФ увеличена на 15,5 тыс. военнослужащих.

- Владимир Путин передал активы ритейлера Metro во временное управление АО "УК "Торг РУС". По данным ЕГРЮЛ, АО УК "Торг Рус" зарегистрировано 8 сентября в Москве, гендиректором компании является Йоханнес Толай, который возглавляет ООО "Метро Кэш Энд Керри".

- ООО "Софтэкс" получило разрешение на покупку российской "дочки" платежной системы Western Union.

- Виталий Савельев освобожден от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы.

- Правительство РФ установило мораторий на проверки коммерческих объектов, пострадавших от БПЛА и других средств огневого воздействия.

- Владимир Путин продлил полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева на пять лет.

- В Переславле-Залесском произошел пожар на предприятии по производству петард. По последним данным, погибли десять человек.

- Совет ЕС ввел санкции против десяти лиц в связи с недопуском партии "Яблоко" к выборам в Госдуму.

- Александр Вучич передал президентских полномочий председателю парламента Сербии Ане Брнабич.

- Космический корабль Starship совершил свой первый орбитальный полет. Продолжительность программы была сокращена с девяти до трех часов из-за выхода из строя одного из шести двигателей.

- Минздрав России с 1 января 2027 года планирует разрешить хирургам оказывать помощь вне медицинской организации - вне больниц и в машинах скорой.

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