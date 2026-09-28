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Глава "Росатома" назвал ситуацию в Энергодаре очень сложной

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал очень сложной обстановку в Энергодаре.

"Ситуация в городе очень сложная. В городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года. Более 8 тысяч дроновых ударов, около 1100 артиллерийских ударов, где-то 30 ракетных атак по инфраструктуре города", - сказал он.

Он напомнил, что за этот период в Энергодаре погиб 21 человек, в том числе шесть сотрудников Запорожской АЭС, трое работников обслуживающего персонала и главный инженер станции.

Алексей Лихачев Росатом Энергодар Запорожская АЭС
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