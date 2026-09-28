Глава "Росатома" сообщил о создании ядерных вооружений с новыми качествами

В повестку ядерного оружейного комплекса России добавилась также космическая тематика

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Работа по развитию отечественного "ядерного щита" на основе вооружений с новыми качествами будет продолжена, в повестку ядерного оружейного комплекса России добавилась также космическая тематика, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития "ядерного щита", "ядерного меча", создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что ядерно-оружейный комплекс (ЯОК) стал устойчивым каналом трансфера технологий в гражданскую продукцию, а с прошлого года в повестку ЯОК добавилась космическая тематика. "Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция", - сообщил Лихачев.

Он особо отметил, что в группу физфака МГУ по тематике ЯОК был конкурс 70 человек на место. "Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями", - сказал Лихачев.