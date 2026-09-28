Лихачев пригласил Путина на церемонию спуска на воду атомного ледокола "Ленинград"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев пригласил президента Владимира Путина принять участие в спуске на воду универсального атомного ледокола "Ленинград", который планируется в ноябре.

"Мы планируем в этом году в ноябре ледокол "Ленинград" пустить на воду. Если вы бы приняли участие в этом мероприятии, это была бы, конечно, большая честь и для строителей, и для моряков", - сказал он.

Сейчас "Балтийский завод" (Петербург, входит в ОСК) ведет строительство атомных ледоколов проекта 22220 - "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.