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Путин заявил, что угрозы для России сохраняются

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на все меры, принимаемые Минобороны и правоохранительными органами, угрозы для России сохраняются, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Вы знаете, эта традиция - перед выборами глава государства, президент, обращается к избирателям с просьбой принять активное участие в голосовании. Так было и на этот раз. Однако при этом все мы, и я, да и каждый человек в России, в нашей стране понимал, что нам будут мешать. И что, несмотря на меры, предпринимаемые министерством обороны, правоохранительными органами, угрозы и немалые угрозы сохраняются", - сказал он.

Владимир Путин Минобороны
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