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Путин заявил, что выборы продемонстрировали непобедимость России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прошедшие выборы показали, что победить такую страну, как Россия, - невозможно, поэтому победа, безусловно, будет за Россией, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров - очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей, такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами", - сказал он.

Он подчеркнул, что "выборы вновь показали: и народ поддержал героев, сражающихся за Россию. И выборы это еще раз подтвердили".

Владимир Путин
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